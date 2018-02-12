На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден второй чёрный ящик

Обнаружен второй чёрный ящик пассажирского самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Reuters

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«Обнаружен второй чёрный ящик», — сказал собеседник агентства. По его словам, состояние бортового речевого самописца удовлетворительное. 11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.