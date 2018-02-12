Отец разбившегося в Ан-148 мужчины погиб в авиакатастрофе 10 лет назад

Отец одного из погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148 в Московской области 11 февраля, десятью годами ранее также погиб в авиакатастрофе.

Как стало известно RT, на борту разбившегося самолёта «Саратовских авиалиний» находился основатель и генеральный директор консалтинговой компании O2consulting Алексей Никитченко.

O2consulting взаимодействовала с правительством Москвы и региональными органами власти, выполняла заказы для Сбербанка, банка «УРАЛСИБ», ПАО «Ростелеком» и ряда других ключевых клиентов. В настоящее время фирма входит в группу компаний НИСИПП.

В Москве у Алексея остались жена и маленький ребёнок. В Орск он летел в командировку вместе со своим коллегой Евгением Ильиным.

Около 10 лет назад в авиакатастрофе погиб отец Алексея, служивший пилотом вертолёта военной авиации. Сам же Алексей ранее пережил тяжёлую аварию на мотоцикле.

Алексею Никитченко было 29 лет, на его личной странице в Facebook множество комментариев с соболезнованиями от коллег и друзей.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.