Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы Трамп «выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой, которая произошла накануне».
Отмечается, что лидеры во время разговора также затронули вопросы ближневосточного урегулирования.
Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.
11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. В результате происшествия погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.