Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением в Московской области самолёта Ан-148.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы Трамп «выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой, которая произошла накануне».

Отмечается, что лидеры во время разговора также затронули вопросы ближневосточного урегулирования.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. В результате происшествия погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.