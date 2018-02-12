Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением в Московской области самолёта Ан-148.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы Трамп «выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой, которая произошла накануне».

Отмечается, что лидеры во время разговора также затронули вопросы ближневосточного урегулирования.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. В результате происшествия погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

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