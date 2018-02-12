Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РИА Новости, об этом президент России рассказал в ходе встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединённых Штатов Америки, господином Трампом», — сказал Путин.

По его словам, он обсудил с Трампом палестино-израильское урегулирование.

В середине декабря 2017 года Путин отметил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.