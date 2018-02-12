Меркель выразила соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

«С огромным потрясением я узнала о тяжёлой авиакатастрофе под Москвой, произошедшей в воскресенье. Эта новость глубоко тронула многих людей в Германии и меня лично. Мои мысли — с родными и близкими жертв. Германия скорбит вместе с ними», — говорится в телеграмме.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией принёс глава КНР Си Цзиньпин.

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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