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В работе российско-африканской конференции приняли участие представители 15 стран

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Первая совместная Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными болезнями успешно проведена в Уганде, в её работе приняли участие представители 15 стран, а также две международные организации.
В работе российско-африканской конференции приняли участие представители 15 стран
  • РИА Новости

Дискуссии в рамках конференции были посвящены центральной теме «На пути к устойчивому реагированию на вновь возникающие инфекционные заболевания в Африке».

В ходе обсуждения проблемы участники подчеркнули необходимость международного сотрудничества в области формирования устойчивой системы реагирования на инфекции в Африке и на глобальном уровне.

В дискуссиях выступили ведущие специалисты и учёные в области эпидемиологии, микробиологии и лабораторной диагностики инфекционных
и паразитарных болезней Роспотребнадзора, а также представители ряда африканских стран.

Участники конференции обратили внимание на принципиальную важность снижения последствий и реагирования на вызовы системам здравоохранения в условиях современных санитарно-эпидемиологических, социально-экономических и геополитических реалий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями в Уганде.

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