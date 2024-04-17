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Попова выступила на первой совместной российско-африканской конференции в Уганде

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями в Уганде.

«На этой конференции представители... смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней. Уверен, что такая совместная работа будет продуктивной, послужит защитой здоровья жителей Африканского континента», — зачитала она приветствие президента России Владимира Путина на открытии форума.

Попова рассказала об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются страны всего мира, в числе которых — рост угроз глобальной биологической безопасности.

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок, в том числе в Африке.

«В прошедшем году зарегистрировано более 3,5 млн случаев лихорадки денге, расширяется география холеры — в 2023 году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира... Растут биоугрозы искусственного характера», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Уганде стартовала первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями.

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