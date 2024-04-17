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В Уганде началась Международная конференция по борьбе с инфекционными болезнями

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В Уганде стартовала первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями.
В Уганде началась Международная конференция по борьбе с инфекционными болезнями
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

Целью конференции является международный обмен опытом в области противодействия современным угрозам биологического характера.

Основная тема конференции — «На пути к устойчивому реагированию на вновь возникающие инфекционные заболевания в Африке».

В работе конференции примут участие более 150 представителей научного сообщества, фармацевтической сферы и политических деятелей. Данное мероприятие станет платформой для обмена профессиональным опытом между учёными и специалистами в области обеспечения биологической безопасности, объединяющей ведущих экспертов и практиков России и стран Африканского региона.

Россию на форуме представляет Роспотребнадзор и, в частности, глава ведомства Анна Попова.

Ранее сообщалось, что в конференции, помимо России, примут участие 13 стран мира, среди которых Уганда, Бурунди, Буркина-Фасо, Вьетнам, Габон, Гвинея, Египет, Замбия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Конго, Эфиопия, африканские центры по контролю и профилактике заболеваний и региональное бюро ВОЗ для стран Африки.

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