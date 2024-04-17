В Уганде пройдёт первая конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями

В столице Уганды Кампале 17—19 апреля пройдёт первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями. От России примет участие делегация Роспотребнадзора во главе с руководителем ведомства Анной Поповой.

В мероприятии примут участие специалисты из 13 стран мира, среди которых Уганда, Бурунди, Буркина-Фасо, Вьетнам, Габон, Гвинея, Египет, Замбия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Конго, Эфиопия, африканские центры по контролю и профилактике заболеваний и региональное бюро ВОЗ для стран Африки.

В ходе встречи они обсудят последние достижения в области лечения и профилактики инфекционных заболеваний, современные угрозы и вызовы биологической безопасности, а также обменяются опытом и разработают совместные стратегии.

Участники конференции уделят внимание таким актуальным темам, как опыт борьбы с пандемией COVID-19, эффективные методы вакцинации, диагностика и лечение различных видов инфекционных заболеваний, а также стратегические направления развития науки и технологий по противодействию биологическим угрозам в африканских странах.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно на Африканском континенте.