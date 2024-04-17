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Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок

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Российский лидер Владимир Путин отметил, что риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно на Африканском континенте.
Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, риск возникновения в мире новых эпидемий остаётся высоким и Африка особенно уязвима для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от инфекций.

Россия готова к активному сотрудничеству в этой отрасли здравоохранения, добавил Путин.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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