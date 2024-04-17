Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, риск возникновения в мире новых эпидемий остаётся высоким и Африка особенно уязвима для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от инфекций.
Россия готова к активному сотрудничеству в этой отрасли здравоохранения, добавил Путин.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.