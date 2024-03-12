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Мадуро: Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать

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Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам и являются частью психологической войны, однако они не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина.

Об этом в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +» заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передаёт РИА Новости.

Также, по его словам, народы Европы не позволят отправить ни одного солдата на Украину против России.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил украинский конфликт с Мадуро.

Также Мадуро назвал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в феврале плодотворной.

Кроме того, сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими неправительственными организациями задачу добиться снижения явки на выборах российского президента.

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