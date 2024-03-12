Мадуро: Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать
Об этом в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +» заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передаёт РИА Новости.
Также, по его словам, народы Европы не позволят отправить ни одного солдата на Украину против России.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил украинский конфликт с Мадуро.
Также Мадуро назвал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в феврале плодотворной.
Кроме того, сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими неправительственными организациями задачу добиться снижения явки на выборах российского президента.