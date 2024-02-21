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Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной

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Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Плодотворная и превосходная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым мы обсудили различные сферы двусторонних отношений, укрепляя всю стратегическую карту кооперации России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы», — говорится в сообщении.

Также Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента России.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет способствовать сближению Венесуэлы с БРИКС.

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