Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной
Об этом он написал в соцсети Х.
«Плодотворная и превосходная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым мы обсудили различные сферы двусторонних отношений, укрепляя всю стратегическую карту кооперации России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы», — говорится в сообщении.
Также Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента России.
Ранее Лавров заявил, что Россия будет способствовать сближению Венесуэлы с БРИКС.