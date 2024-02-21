Лавров: Россия будет способствовать сближению Венесуэлы с БРИКС
Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.
«Знаем о заинтересованности наших венесуэльских друзей в сближении с БРИКС, и Россия как председатель в текущем году будет этому способствовать», — сказал российский министр.
Ранее Лавров заявил, что глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто приглашён в Россию с визитом.
Также дипломат рассказал об отношениях с Венесуэлой.