Лавров: Россия будет способствовать сближению Венесуэлы с БРИКС

России известно о заинтересованности Венесуэлы в сближении с БРИКС, и она как председатель в объединении будет этому способствовать.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.

«Знаем о заинтересованности наших венесуэльских друзей в сближении с БРИКС, и Россия как председатель в текущем году будет этому способствовать», — сказал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто приглашён в Россию с визитом.

Также дипломат рассказал об отношениях с Венесуэлой.