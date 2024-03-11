СВР: США планируют добиться снижения явки на выборах президента России

Администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими неправительственными организациями задачу добиться снижения явки на выборах российского президента.

Об этом информирует Служба внешней разведки России.

Отмечается, что с подачи Вашингтона российских граждан через оппозиционные ресурсы призывают игнорировать выборы президента.

По данным СВР, Соединённые Штаты планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в России для затруднения подсчёта голосов.

Как считают в Вашингтоне, полученное за счёт таких призывов и кибератак «сокращение явки» на выборах президента России даст западным странам повод поставить под сомнение итоги выборов.

В январе директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.