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СВР: США планируют добиться снижения явки на выборах президента России

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Администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими неправительственными организациями задачу добиться снижения явки на выборах российского президента.
СВР: США планируют добиться снижения явки на выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом информирует Служба внешней разведки России. 

Отмечается, что с подачи Вашингтона российских граждан через оппозиционные ресурсы призывают игнорировать выборы президента.

По данным СВР, Соединённые Штаты планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в России для затруднения подсчёта голосов. 

Как считают в Вашингтоне, полученное за счёт таких призывов и кибератак «сокращение явки» на выборах президента России даст западным странам повод поставить под сомнение итоги выборов.

В январе директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.

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