Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в России, но это у него не получится

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет устроить революцию и в России, но у него это не получится.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на счету Запада трагедия так называемой «арабской весны» с её тысячами и тысячами смертей, а также трагедия украинского «евромайдана», последствия которого мир продолжает расхлёбывать по сей день.

От такого «головокружения от успехов» Запад решил, что таким же образом может справиться и с Россией, сказал Нарышкин.

«Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — подчеркнул он.

Нарышкин также заявил, что западные спецслужбы готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России.

23 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска, по его словам, «полководцы» уже определены.