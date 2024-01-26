Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ против АЭС в России
Об этом сообщает РИА Новости.
Нарышкин сказал, что может привести примеры, когда спецслужбы Запада, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских ДРГ, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях России.
20 января в МАГАТЭ сообщили об обнаружении новых мин на территории Запорожской АЭС.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на ЗАЭС.