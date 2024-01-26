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Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ против АЭС в России

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Западные спецслужбы готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин сказал, что может привести примеры, когда спецслужбы Запада, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских ДРГ, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях России.

20 января в МАГАТЭ сообщили об обнаружении новых мин на территории Запорожской АЭС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на ЗАЭС.

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