Эксперты МАГАТЭ нашли мины на территории Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили об обнаружении новых мин на территории Запорожской АЭС.

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции», — говорится в заявлении агентства.

В релизе отмечается, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

15 января сотрудники агентства получили разрешение на осмотр реакторного зала энергоблока поле того, как ранее им было отказано в доступе.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ подтвердили, что реактор энергоблока №6 Запорожской АЭС находится в режиме «холодного останова».