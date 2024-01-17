RT в Telegram
Подпишись

В МАГАТЭ подтвердили режим «холодного останова» одного из реакторов ЗАЭС

Короткая ссылка
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что реактор энергоблока №6 Запорожской АЭС находится в режиме «холодного останова».

Сообщается, что 15 января сотрудники агентства получили разрешение на осмотр реакторного зала энергоблока поле того, как ранее им было отказано в доступе.

«Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова», — говорится в заявлении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить