В МАГАТЭ подтвердили режим «холодного останова» одного из реакторов ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что реактор энергоблока №6 Запорожской АЭС находится в режиме «холодного останова».

Сообщается, что 15 января сотрудники агентства получили разрешение на осмотр реакторного зала энергоблока поле того, как ранее им было отказано в доступе.

«Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова», — говорится в заявлении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС.