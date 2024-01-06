Лихачёв: нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции», — подчеркнул Лихачёв.
Глава «Росатома» добавил, что под контролем МАГАТЭ предпринимаются все шаги, направленные на сведение любых рисков к нулю.
Лихачёв резюмировал, что угроза станции может исходить только со стороны Вооружённых сил Украины.
В начале декабря стало известно, что российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.