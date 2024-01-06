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Лихачёв: нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС

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Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции», — подчеркнул Лихачёв.

Глава «Росатома» добавил, что под контролем МАГАТЭ предпринимаются все шаги, направленные на сведение любых рисков к нулю.

Лихачёв резюмировал, что угроза станции может исходить только со стороны Вооружённых сил Украины.

В начале декабря стало известно, что российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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