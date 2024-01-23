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Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС

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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом он заявил во время встречи с главой ведомства Александром Трембицким.

«Очень важно, чтобы ситуация на Запорожской атомной электростанции была под контролем. Она требует особого внимания», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру ЗАЭС нет, и объяснил их установку необходимостью защищать станцию от диверсантов.

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