Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом он заявил во время встречи с главой ведомства Александром Трембицким.

«Очень важно, чтобы ситуация на Запорожской атомной электростанции была под контролем. Она требует особого внимания», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру ЗАЭС нет, и объяснил их установку необходимостью защищать станцию от диверсантов.