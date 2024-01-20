Постпред России Ульянов объяснил мины у Запорожской АЭС защитой от диверсий

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, и объяснил их установку необходимостью защищать станцию от диверсантов.

«В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — написал он в Telegram.

Он указал, что мины расположены в закрытой «буферной» зоне, где персонал станции не появляется, поэтому угрозу они представляют только «для крыс, ворон и потенциальных диверсантов».

Вместе с этим Ульянов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по её защите.

Отдельно российский постпред добавил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру ещё минувшим летом, о чём было сообщено в одной из информационных сводок гендиректора организации. При этом было признано, что средства защиты размещены таким образом, что «никакой опасности для объектов станции и её персонала не представляют».

«В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит, так надо. На сенсацию это никак не тянет», — заключил Ульянов.

Ранее в МАГАТЭ сообщили об обнаружении новых мин на территории Запорожской АЭС.