Times: Джонсон обсудил украинский конфликт с Мадуро
Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, Джонсон прилетел на частном самолёте в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьёй. В целом он пробыл в Венесуэле менее 24 часов.
Уточняется, что бывший британский премьер обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия России.
Также Джонсон провёл переговоры об условиях нормализации отношений Каракаса с Лондоном, который не признаёт легитимность правительства Мадуро.
В частности, речь шла о проведении «честных и справедливых» выборов президента в Боливарианской Республике в этом году и деэскалации напряжённости с Гайаной, поскольку с это бывшей колонией Великобритании у Каракаса есть территориальный спор.
20 февраля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, где встретился с Мадуро.
Лидер Венесуэлы отметил, что хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России.