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Times: Джонсон обсудил украинский конфликт с Мадуро

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения украинского конфликта.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, Джонсон прилетел на частном самолёте в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьёй. В целом он пробыл в Венесуэле менее 24 часов.

Уточняется, что бывший британский премьер обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия России.

Также Джонсон провёл переговоры об условиях нормализации отношений Каракаса с Лондоном, который не признаёт легитимность правительства Мадуро.

В частности, речь шла о проведении «честных и справедливых» выборов президента в Боливарианской Республике в этом году и деэскалации напряжённости с Гайаной, поскольку с это бывшей колонией Великобритании у Каракаса есть территориальный спор.

20 февраля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, где встретился с Мадуро.

Лидер Венесуэлы отметил, что хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России.

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