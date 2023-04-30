Президент США Байден признал, что не отвечает на вопросы журналистов
- Gettyimages.ru
«Во многом эта встреча является отражением моих первых двух лет на посту. Я говорю десять минут, отвечаю на ноль вопросов и бодро ухожу восвояси», — сказал президент.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп сделал пародию на действующего американского лидера Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире.
Трамп напомнил зрителям, что Байден анонсировал свою президентскую кампанию заранее снятым видеороликом, который, как предположил бывший американский президент, «был снят с семи дублей».
27 апреля Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.