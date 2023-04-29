Трамп сделал пародию на Байдена во время предвыборной кампании
Трансляцию выступления вёл телеканал CNN.
Трамп напомнил зрителям, что Байден анонсировал свою президентскую кампанию заранее снятым видеороликом, который, как предположил бывший американский президент, «был снят с семи дублей».
«Когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: «Я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, чёрт побери, я иду? Я хочу уйти», — спародировал Трамп Байдена.
В марте Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.
Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.
В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.