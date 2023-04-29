Трамп сделал пародию на Байдена во время предвыборной кампании

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Бывший президент США Дональд Трамп сделал пародию на действующего американского лидера Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире.

Трансляцию выступления вёл телеканал CNN.

Трамп напомнил зрителям, что Байден анонсировал свою президентскую кампанию заранее снятым видеороликом, который, как предположил бывший американский президент, «был снят с семи дублей».

«Когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: «Я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, чёрт побери, я иду? Я хочу уйти», — спародировал Трамп Байдена.

В марте Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.

Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.

В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.

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