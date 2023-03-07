Узнать больше

Байден заявил, что перенёс операцию, которая должна была проверить наличие у него мозга

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.

«Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе общения с пожарными.

Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.

В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.

По его словам, девятичасовая операция спасла ему жизнь.

Ранее в Белом доме назвали далёкими от реальности претензии к возрасту Байдена.

Также сообщалось, что экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить