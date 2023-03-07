Байден заявил, что перенёс операцию, которая должна была проверить наличие у него мозга

Президент США Джо Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.

«Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе общения с пожарными.

Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.

В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.

По его словам, девятичасовая операция спасла ему жизнь.

Ранее в Белом доме назвали далёкими от реальности претензии к возрасту Байдена.

Также сообщалось, что экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.