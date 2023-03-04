Reuters: Байдену успешно удалили злокачественное образование на коже

Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проведённая в прошлом месяце биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у американского лидера.

«Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения», — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме назвали далёкими от реальности претензии к возрасту Джо Байдена.

Также сообщалось, что экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.

При этом поступала информация, что президент США усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила во время партийного собрания демократов в Балтиморе.