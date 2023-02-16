В Белом доме назвали далёкими от реальности претензии к возрасту Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала далёкими от реальности претензии к возрасту президента США Джо Байдена.

«Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время», — цитирует её РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, оппоненты американского лидера прочили ему провал на выборах в 2020 году, но он победил и «предпринимает действия для укрепления экономики».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Так, ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая в августе 2022 года погибла в ДТП.

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью Financial Times заявил, что считает действующего президента США Джо Байдена слишком старым для второго президентского срока.