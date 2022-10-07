Илон Маск заявил, что считает Байдена старым для второго президентского срока

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью Financial Times заявил, что считает действующего президента США Джо Байдена слишком старым для второго президентского срока.

«Не нужно быть слишком далеко от среднего возраста населения, так как будет слишком сложно поддерживать контакт... может быть, разница в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но два? Когда у тебя уже есть правнуки, я не знаю, насколько ты можешь оставаться в контакте с народом?» — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Так, ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая в августе 2022 года погибла в ДТП.