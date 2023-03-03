Байден посмеялся, комментируя смерть двух американских детей от наркотика фентанила

Президент США Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила во время партийного собрания демократов в Балтиморе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал New York Post.

О смерти двух детей от фентанила Байден начал говорить, комментируя обвинения в его адрес члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Ранее она заявила, что американский лидер виноват в смерти детей из-за нестабильной ситуации с наркотиками в стране.

«Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации», — заявил Байден, после чего усмехнулся.

Ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.

Также ведущий Fox News Брайан Килмэйд заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США.