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Ведущий Fox News заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США

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Спотыкания американского лидера Джо Байдена олицетворяют политику Соединённых Штатов на внутреннем и внешнем фронтах. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.
Ведущий Fox News заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США
  • AP

«Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего её проиллюстрировал наш президент: вот он снова падает, поднимаясь по трапу», — сказал он.

Килмэйд отметил, что спотыкания американского лидера имеют глубокий символический смысл о том, как идут дела в Соединённых Штатах на протяжении двух лет президентства Байдена.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене», — подчеркнул журналист.

22 февраля пул Белого дома сообщил, что Байден споткнулся и упал при посадке на самолёт в варшавском аэропорту.

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