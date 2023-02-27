Ведущий Fox News заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США

Спотыкания американского лидера Джо Байдена олицетворяют политику Соединённых Штатов на внутреннем и внешнем фронтах. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.

«Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего её проиллюстрировал наш президент: вот он снова падает, поднимаясь по трапу», — сказал он.

Килмэйд отметил, что спотыкания американского лидера имеют глубокий символический смысл о том, как идут дела в Соединённых Штатах на протяжении двух лет президентства Байдена.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене», — подчеркнул журналист.

22 февраля пул Белого дома сообщил, что Байден споткнулся и упал при посадке на самолёт в варшавском аэропорту.