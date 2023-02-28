Экс-врач Белого дома Джексон назвал Байдена угрозой для США

Президентство Джо Байдена является угрозой для США из-за физического состояния американского лидера. Об этом заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим», — написал он в Twitter.

Джексон подчеркнул, что половину времени американский лидер не знает, где находится.

Конгрессмен отметил, что Байден представляет для Вашингтона угрозу в связи с возможной конфронтацией с Россией и Китаем.

Ранее ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику Соединённых Штатов на внутреннем и внешнем фронтах.