Узнать больше

Экс-врач Белого дома Джексон назвал Байдена угрозой для США

Короткая ссылка
Президентство Джо Байдена является угрозой для США из-за физического состояния американского лидера. Об этом заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
Экс-врач Белого дома Джексон назвал Байдена угрозой для США
  • AP

«Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим», — написал он в Twitter.

Джексон подчеркнул, что половину времени американский лидер не знает, где находится.

Конгрессмен отметил, что Байден представляет для Вашингтона угрозу в связи с возможной конфронтацией с Россией и Китаем.

Ранее ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику Соединённых Штатов на внутреннем и внешнем фронтах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить