Байден случайно показал шпаргалку с заранее написанными вопросами журналистов

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Американский лидер Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.

Как передаёт РИА Новости, на данный инцидент обратила внимание газета New York Post, показав момент, когда президент случайно перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему сотрудниц прессы.

«Как вы увязываете ваши приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?» — передаёт издание первый вопрос.

В июне издание также обратило внимание, что Байден на одной из встреч случайно перевернул и показал всем присутствующим подготовленную его сотрудниками шпаргалку.

В ней было подробно расписано, что он должен делать на мероприятии.

В частности, в шпаргалке говорилось, что президент должен ограничивать свои высказывания двумя минутами.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что была удивлена эрудицией российского президента Владимира Путина и его «умением говорить без шпаргалки».

Она подчеркнула, что Путин обладает умением «всегда стоять на своём».

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