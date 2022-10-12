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Зампостпреда Китая при ООН выразил обеспокоенность эскалацией на Украине

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Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине, жертвами которой стали мирные жители, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Зампостпреда Китая при ООН выразил обеспокоенность эскалацией на Украине
  • Gettyimages.ru

«Китай глубоко обеспокоен интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны к сдержанности», — цитирует его ТАСС.

По данным территориального оперштаба ДНР, за сутки 11 октября один мирный житель погиб и были 19 ранены из-за обстрелов ВСУ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

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