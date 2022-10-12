Зампостпреда Китая при ООН выразил обеспокоенность эскалацией на Украине

Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине, жертвами которой стали мирные жители, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

«Китай глубоко обеспокоен интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны к сдержанности», — цитирует его ТАСС.

По данным территориального оперштаба ДНР, за сутки 11 октября один мирный житель погиб и были 19 ранены из-за обстрелов ВСУ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».