Зампостпреда Китая при ООН выразил обеспокоенность эскалацией на Украине
- Gettyimages.ru
«Китай глубоко обеспокоен интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны к сдержанности», — цитирует его ТАСС.
По данным территориального оперштаба ДНР, за сутки 11 октября один мирный житель погиб и были 19 ранены из-за обстрелов ВСУ.
Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.
Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».