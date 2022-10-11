В ДНР сообщили, что 19 человек ранены и один погиб за сутки из-за обстрелов

Один мирный житель погиб и 19 ранены из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек, ещё 19 мирных жителей получили ранения», — сказано в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо позвонить в МЧС по номеру 101.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли населённый пункт Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив по нему две ракеты из РСЗО HIMARS.