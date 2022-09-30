Посол России: финские пограничники не имеют права аннулировать шенгенские визы
- РИА Новости
«Причём финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с тем посол заявил, что на границе с Финляндией сегодня не пустили почти половину россиян, стоявших в очереди.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.
Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.