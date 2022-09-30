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Посол России: финские пограничники не имеют права аннулировать шенгенские визы

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Запрещая въезд российским туристам, Финляндия не имеет права аннулировать выданные другими странами шенгенские визы, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире канала «Россия 24».
Посол России: финские пограничники не имеют права аннулировать шенгенские визы
  • РИА Новости

«Причём финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем посол заявил, что на границе с Финляндией сегодня не пустили почти половину россиян, стоявших в очереди.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.

Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.

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