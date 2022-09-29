Правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября
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Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров страны.
«Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», — приводит его слова РИА Новости.
Хаависто уточнил, что ограничения вступают в силу с 30 сентября и действуют до особого распоряжения.
При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.