Посольство: Финляндия будет принимать от россиян заявки на гуманитарные визы

Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы. Об этом сообщил ТАСС.

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В диппредставительстве заявили, что Финляндия сильно ограничит приём визовых заявлений от россиян. «Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — заявили в посольстве. Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.