Посольство: Финляндия будет принимать от россиян заявки на гуманитарные визы
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В диппредставительстве заявили, что Финляндия сильно ограничит приём визовых заявлений от россиян.
«Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.