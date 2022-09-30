Посол России в Хельсинки заявил, что в Финляндию на границе не пустили половину россиян
- РИА Новости
«Поступают сообщения с границы, что многих разворачивают, чуть ли не половину желающих въехать в Финляндию, по сообщениям финской погранслужбы, разворачивают на границе обратно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.
Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.
Еврокомиссия представит 30 сентября новые инструкции по выдаче виз для российских граждан и по контролю на внешних границах Евросоюза.