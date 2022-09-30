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В Еврокомиссии анонсировали новые инструкции по выдаче виз для россиян

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Еврокомиссия представит 30 сентября новые инструкции по выдаче виз для российских граждан и по контролю на внешних границах Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
В Еврокомиссии анонсировали новые инструкции по выдаче виз для россиян
  • РИА Новости

«В 14:00 (15:00 мск) запланировано заявление (еврокомиссара по внутренним вопросам. — RT) Илвы Йоханссон об обновлённых инструкциях по выдаче виз и контролю на внешних границах ЕС для граждан России», — сообщил он в Twitter.

Ранее Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что россияне должны иметь возможность получать визы в ЕС.

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