В Еврокомиссии анонсировали новые инструкции по выдаче виз для россиян

Еврокомиссия представит 30 сентября новые инструкции по выдаче виз для российских граждан и по контролю на внешних границах Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«В 14:00 (15:00 мск) запланировано заявление (еврокомиссара по внутренним вопросам. — RT) Илвы Йоханссон об обновлённых инструкциях по выдаче виз и контролю на внешних границах ЕС для граждан России», — сообщил он в Twitter.

Ранее Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что россияне должны иметь возможность получать визы в ЕС.