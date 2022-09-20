Финляндия предложила Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций

МИД Финляндии заявил, что финская сторона предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства Евросоюза туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Финляндия просит рекомендацию ЕК, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали бы визу недействительной, либо аннулировали бы её.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил полного запрета на выдачу туристических виз россиянам странами Евросоюза.