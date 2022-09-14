Глава МИД Финляндии Хаависто допустил полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил полного запрета на выдачу туристических виз странами Евросоюза для россиян.

По его словам, при этом страны ЕС должны иметь в запасе другие типы виз для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров. Он отметил, что в Прибалтике уже ввели такие визы.

«Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввёл санкции на визы... Мы готовы к более жёстким мерам... С новыми визовыми ограничениями наши собственные визы (выдаются. — RT) практически минимально», — сказал министр в интервью Helsingin sanomat.

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.

Финляндия к этому решению не присоединилась.

Посольство Финляндии в Москве также сообщило, что появившаяся в СМИ информация о запрете на въезд в Европейский союз российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.