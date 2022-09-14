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Глава МИД Финляндии Хаависто допустил полный запрет на выдачу турвиз россиянам

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил полного запрета на выдачу туристических виз странами Евросоюза для россиян.
Глава МИД Финляндии Хаависто допустил полный запрет на выдачу турвиз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, при этом страны ЕС должны иметь в запасе другие типы виз для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров. Он отметил, что в Прибалтике уже ввели такие визы.

«Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввёл санкции на визы... Мы готовы к более жёстким мерам... С новыми визовыми ограничениями наши собственные визы (выдаются. — RT) практически минимально», — сказал министр в интервью Helsingin sanomat.

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.

Финляндия к этому решению не присоединилась.

Посольство Финляндии в Москве также сообщило, что появившаяся в СМИ информация о запрете на въезд в Европейский союз российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.

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