Посольство Финляндии опровергло сообщения о запрете на въезд в ЕС россиянам

Посольство Финляндии в Москве сообщило, что появившаяся в СМИ информация о запрете на въезд в Европейский союз российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон, писали, что с 12 сентября въезд из России в ЕС будет разрешён только журналистам, а также гражданам по семейным или гуманитарным обстоятельствам.

«Данная информация неверна. Речь идёт о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — рассказали ТАСС в посольстве.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.