Глава МИД Испании: россияне должны иметь возможность получать визы в ЕС

Граждане России должны иметь возможность получать визы в страны Европейского союза, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы ничего не имеем против российского народа», — сказал Альбарес в интервью газете La Razón.

По его словам, европейцы оставили открытой дверь для выдачи виз тем россиянам, которые соответствуют условиям для этого.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

До этого Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.