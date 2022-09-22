Финский премьер Марин высказалась за прекращение транзита россиян через Финляндию

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что транзит российских граждан с шенгенскими визами через Финляндию необходимо прекратить.

Об этом она сказала в ходе брифинга, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что должен быть остановлен российский туризм, а также транзит через Финляндию», — заявила Марин.

По её словам, в ходе заседания финского правительства канцлер юстиции страны Туомас Пёюсти выступил с докладом о юридической стороне таких ограничений.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

До этого Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.