Глава МИД Финляндии не исключил полного запрета на въезд россиян в страну
«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет принят очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — приводит газета lltalehti его слова.
Ранее стало известно, что Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.
Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинистё предложил лишить россиян, владеющих недвижимостью в стране, льгот при оформлении виз.