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Глава МИД Финляндии не исключил полного запрета на въезд россиян в страну

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет принят очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — приводит газета lltalehti его слова.

Ранее стало известно, что Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинистё предложил лишить россиян, владеющих недвижимостью в стране, льгот при оформлении виз.

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