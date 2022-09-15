Ниинистё предложил лишить владеющих недвижимостью в Финляндии россиян визовых льгот

Президент Финляндии Саули Ниинистё предложил лишить россиян, владеющих недвижимостью в стране, льгот при оформлении виз.

«До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости», — цитирует его Helsingin Sanomat.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее не исключил полного запрета на выдачу туристических виз россиянам странами Евросоюза.

До этого глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.