Лавров: Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу
- РИА Новости
«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, ... мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут», — заявил Лавров в ответ на вопрос о перспективах нормализации отношений с Западом.
Он рассказал, что российским дипломатам на Западе сегодня отказывают в любых контактах.
«Объём работы на западном направлении просто съёжился», — отметил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.