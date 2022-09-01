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Лавров: Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу

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Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу. Об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу
  • РИА Новости

«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, ... мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут», — заявил Лавров в ответ на вопрос о перспективах нормализации отношений с Западом.

Он рассказал, что российским дипломатам на Западе сегодня отказывают в любых контактах.

«Объём работы на западном направлении просто съёжился», — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.

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