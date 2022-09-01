Лавров: Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу

Россия готова будет послушать страны Запада, когда они будут готовы к диалогу. Об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, ... мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут», — заявил Лавров в ответ на вопрос о перспективах нормализации отношений с Западом.

Он рассказал, что российским дипломатам на Западе сегодня отказывают в любых контактах.

«Объём работы на западном направлении просто съёжился», — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.