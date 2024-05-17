Рябков: гарантии безопасности с Западом, о которых шла речь в 2021 году, неактуальны

Работа над гарантиями безопасности с Западом, о которых шла речь в декабре 2021 года, сейчас неактуальна.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности.

Также, по его словам, Россия допускает понижение уровня дипотношений с США.