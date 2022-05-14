Лавров: такой массовой синхронной высылки дипломатов не было даже в холодную войну
- РИА Новости
Об этом Лавров сказал в ходе 30-й ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Он отметил, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, а иногда и с риском для жизни.
«Но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — заметил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.