Лавров: такой массовой синхронной высылки дипломатов не было даже в холодную войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.

Об этом Лавров сказал в ходе 30-й ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Он отметил, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, а иногда и с риском для жизни.

«Но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.