Украинские военные стремительно сдавались в плен группами, когда войска России начали штурм посёлка Стрелечье в Харьковской области, сообщили мотострелки группировки войск «Север».

Российский боец с позывным Длинный объяснил, что заходили несколькими отделениями с разных направлений, при зачистке населённого пункта встретили мирных граждан и эвакуировали.

«Заходили второй группой в населённый пункт, начинали зачищать дома, проверять подвалы, гаражи, все большие и маленькие здания и искать там, кто спрятался. В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: «Есть кто здесь? Гранату кинем». Они сказали: «Сдаёмся», вышли — и мы их связали и передали дальше», — сказал собеседник РИА Новости.

Часть личного состава ВСУ на окраинах посёлка при приближении армии России спешно отступила к городу Липцы, отметил военный.

Ранее российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области.

* «Кракен» — запрещённая в России организация.

** «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.