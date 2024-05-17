Боец «Севера»: военные ВСУ спешно отступали во время штурма Стрелечьего
- РИА Новости
Российский боец с позывным Длинный объяснил, что заходили несколькими отделениями с разных направлений, при зачистке населённого пункта встретили мирных граждан и эвакуировали.
«Заходили второй группой в населённый пункт, начинали зачищать дома, проверять подвалы, гаражи, все большие и маленькие здания и искать там, кто спрятался. В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: «Есть кто здесь? Гранату кинем». Они сказали: «Сдаёмся», вышли — и мы их связали и передали дальше», — сказал собеседник РИА Новости.
Часть личного состава ВСУ на окраинах посёлка при приближении армии России спешно отступила к городу Липцы, отметил военный.
Ранее российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области.
* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.